VodafoneZiggo kijkt tevreden terug op eerste kwartaal

VodafoneZiggo heeft naar eigen zeggen goede resultaten geboekt in het eerste kwartaal. Pas in de laatste weken van de periode kreeg de coronacrisis enigszins vat op de activiteiten van het telecombedrijf. Daardoor bleef de impact op de kwartaalcijfers beperkt.

Ondanks de sterke concurrentie op de markt slaagde VodafoneZiggo erin om weer veel mobiele klanten binnen te halen. Ook bij de vaste internetklanten was sprake van groei. Dit zorgde ervoor dat de omzet voor het vierde achtereenvolgende kwartaal is gestegen, met ruim 3 procent tot 995,5 miljoen euro. Volgens financieel directeur Ritchy Drost ging ook het bedrijfsresultaat nog steeds omhoog. Onder de streep hield VodafoneZiggo 74 miljoen euro over. Dat is 61 procent meer dan een jaar eerder.

Drost verwacht komende tijd wel meer impact van de coronacrisis. Nu veel mensen thuis zitten door de virusuitbraak verbruiken ze bijvoorbeeld minder data met hun mobieltje. Maar hoe erg dit het bedrijf precies zal raken, is volgens Drost lastig in te schatten. „We houden vast aan onze ambities voor 2020 en verwachten voorlopig dat we nog een bescheiden winst kunnen laten zien.”

VodafoneZiggo blijft dus sterk inzetten op investeringen die groei in de toekomst kunnen bevorderen. Inmiddels heeft de onderneming in ruim de helft van Nederland 5G geactiveerd. Eind juli is dit beschikbaar in heel Nederland. Nieuwe en bestaande Vodafone-klanten met 5G in hun abonnement en een geschikt toestel met de laatste software, kunnen dan gebruik maken van het snelle internet in het dekkingsgebied. Daarbuiten valt het toestel vanzelf terug op 4G.

Met zijn vroege gang naar 5G had de onderneming een primeur in Nederland. Het telecombedrijf maakt nu nog gebruik van zogeheten 4G-frequentiebanden om de 5G-technologie toe te passen. Dat kan nu nog omdat er vooralsnog een relatief klein aantal gebruikers toegang heeft tot 5G. Wordt het drukker op het netwerk dan moet Vodafone gebruik maken van frequenties voor 5G die door het Agentschap Telecom nog moeten worden geveild. Die veiling staat later dit jaar op de agenda. Naast Vodafone zullen ook branchegenoten als KPN en T-Mobile op die frequenties bieden.