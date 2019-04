Vodafone vond ‘achterdeurtjes’ bij Huawei

Voor het eerst zijn er concrete aanwijzingen dat het Chinese technologiebedrijf Huawei zijn apparatuur uitrustte met mogelijkheden tot spionage. Vodafone ontdekte in 2009 en 2012 dat systemen van Huawei in Italië ‘achterdeurtjes’ bevatten. Dat werd opgelost in overleg met de Chinezen en verder stil gehouden.

Gegevens van miljoenen zakelijke en particuliere klanten waren mogelijk toegankelijk. De apparatuur van Huawei is te vinden in het draadloze netwerk van Vodafone in heel Europa. Volgens Vodafone is echter niets gelekt. Buiten Italië speelden er geen veiligheidskwesties, stelt het Britse telecombedrijf.

Volgens ingewijden zijn de problemen echter nog steeds niet verholpen. Dat zou ook blijken uit interne documenten ingezien door persbureau Bloomberg. De problemen zouden ook spelen in bijna alle grote Europese markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal, vertellen de bronnen. Volgens hen zou Vodafone geen actie ondernemen tegen Huawei omdat de diensten van het Chinese bedrijf goedkoper zouden zijn.

De Verenigde Staten roepen bondgenoten al tijden op Huawei in de ban te doen vanwege de vermeende spionagemogelijkheden ingebouwd in de apparatuur, zonder onderbouwing te leveren voor de aantijgingen. Huawei is een van de mogelijke leveranciers van apparatuur voor de aanleg van de nieuwe 5G-netwerken voor supersnel internet die nu wereldwijd worden aangelegd.

Vorige week maakte KPN bekend in Nederland te kiezen voor een „westers” bedrijf voor de aanleg van zijn kerninfrastructuur voor 5G-internet. Voor andere klussen werd Huawei niet uitgesloten. De Britse overheid deed Huawei ook al in de ban voor kerninfrastructuur van providers in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid heeft nog geen standpunt bepaald over Huawei. Wel is er politieke druk van onder meer GroenLinks om niet „naïef” te zijn op dit vlak.