Vodafone introduceert elektronische simkaart

Vodafone introduceert een elektronische simkaart die de plastic simkaart kan vervangen. De telecomaanbieder wil met deze nieuwe simkaart de laatste ontwikkeling van smartphones ondersteunen.

De zogeheten eSIM zit ingebouwd in de mobiele telefoon en bevat alle gegevens die het toestel nodig heeft om verbinding te maken met het netwerk. Toestelfabrikanten kiezen steeds vaker voor de zogeheten eSIM in plaats van de traditionele simkaart.

„De eSIM bespaart ruimte in een smartphone, draagt bij aan een schoner milieu doordat er geen plastic meer voor de simkaart nodig is, is veiliger omdat de sim van buiten niet toegankelijk is en kan eenvoudig worden overgezet naar een nieuwe smartphone”, zegt Marcel de Groot, directeur Consumentenmarkt bij Vodafone.

Vodafone is niet de eerste provider die een elektronische sim aanbiedt in ons land. T-Mobile, Truphone, Simyo en Ubigi deden dit al eerder in Nederland. De reguliere simkaart blijft voorlopig ook gewoon beschikbaar voor smartphones.