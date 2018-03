VNO-NCW: Trump speelt met vuur

De importheffing die Donald Trump aankondigde kan op weinig begrip rekenen van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Volgens voorman Hans de Boer speelt Trump met vuur. „Maar de ervaring leert dat hij gericht is op het sluiten van deals. En dat moet ook, want het gaat in Nederland om tienduizenden banen die op het spel staan”, zo zei hij.

VNO-NCW dringt er bij de Europese Commissie op aan om Trump ertoe te bewegen uitzonderingen te maken voor staal en aluminium uit Europa en in het bijzonder Nederland. De ondernemersorganisatie maant de beleidsmakers verder tot haast omdat Trump over twee weken al met importheffingen wil beginnen.

Verder stelt De Boer dat het belangrijk is dat Brussel maatregelen voorbereidt om de Europese staalindustrie te beschermen, zodat staal van elders niet in Europa wordt gedumpt. Deze wens speelt volgens de ondernemersorganisatie Europees breed.