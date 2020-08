VNO-NCW-topman Hans de Boer: tweede golf leidt tot massaontslagen

Als er een tweede golf van het coronavirus komt, gaan er en masse ontslagen en faillissementen vallen. Dat heeft scheidend voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW Hans de Boer gezegd op NPO Radio 1. „Dit is een hele ernstige zaak”, aldus de Boer.

„Economie is de basis van een goede samenleving, en die staat er gewoon beroerd voor op dit moment. We zitten nu op een werkloosheid van 4 procent en daarmee doen we het goed in Europa. Als er opnieuw een lockdown komt en als we geen verstandig economisch management voeren, loopt de werkloosheid op naar 9 tot 10 procent”, legt de Boer uit. „Dan krijg je een hele neerwaartse spiraal en dat is mijn zorg.”

De werkgeversvoorman maakt zich ook zorgen over hoe de teruggang van huis naar kantoor moet worden ingericht en het gedrag van mensen. „Jongelui maar ook ouderen omhelzen elkaar weer, het maakt allemaal niet zo veel meer uit. Ik maak me er zorgen over hoe dat gaat aflopen.”

De Boer wil in het eerstvolgende gesprek met premier Mark Rutte onder andere praten over het voorkomen van de tweede golf, hoe Nederland investerend de crisis uit kan komen, het oplossen van de stikstofproblematiek, het aanpakken van de CO2-uitstoot op Europees niveau en „het erdoorheen slepen van Tata Steel”. Dat staalbedrijf heeft het ook moeilijk door de coronacrisis. „Het gaat om tienduizenden werknemers in IJmuiden”, aldus De Boer.

Ingrid Thijssen volgt De Boer in de tweede helft van september op als voorzitter van VNO-NCW.