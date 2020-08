VNO-NCW-topman Hans de Boer: Tweede golf leidt tot grote ontslagen

Als er een tweede golf van het coronavirus komt, gaan er en masse ontslagen en faillissementen vallen.

Dat heeft scheidend voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW Hans de Boer dinsdag gezegd op NPO Radio 1. „We zitten nu op een werkloosheid van 4 procent en daarmee doen we het goed in Europa. Als er opnieuw een lockdown komt en als we geen verstandig economisch management voeren, loopt de werkloosheid op naar 9 tot 10 procent”, legt de Boer uit. „Dan krijg je een hele neerwaartse spiraal en dat is mijn zorg.”

De werkgeversvoorman maakt zich ook zorgen over hoe de teruggang van huis naar kantoor moet worden ingericht en het gedrag van mensen.