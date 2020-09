VNO-NCW en Evofenedex bezorgd om ‘no-dealbrexit’

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en Evofenedex maken zich grote zorgen om een ‘no-dealbrexit’, zeggen ze in een reactie op Britse kranten die vrijdag berichtten dat brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zouden zijn vastgelopen.

VNO-NCW denkt dat de kans op een deal „zeer klein” is en omschrijft de situatie als „zeer zorgelijk” vanwege de „moeizame” onderhandelingen. „Dat is ontzettend eng. Ook omdat we nu al in de diepste crisis van na de oorlog zitten, is het extra urgent dat de EU en het VK hier uit komen.”

„De kans op een deal wordt steeds kleiner, want de tijd voor een fatsoenlijk akkoord wordt steeds korter”, aldus de woordvoerder van Evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. Wel blijft de vereniging hopen op een „kwalitatieve deal”.

Behalve de impact op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, maakt Evofenedex zich ook zorgen om operationele en logistieke problemen. „Er moeten juist bij een no-dealscenario hernieuwde afspraken worden gemaakt over de toegang tot weg-, lucht- en zeetransport, evenals de bijbehorende arbeidsmarkt.” Voor deze wetgeving geldt nu nog een overgangsperiode, maar de vereniging waarschuwt voor „onvermijdelijke vertragingen en verstoringen”.

Evofenedex verwacht vooral dat handels- en productiebedrijven in de problemen komen door het gebrek aan een gelijk speelveld met betrekking tot staatssteun en productstandaarden. De Britse regering blijft bijvoorbeeld vasthouden aan staatshulp aan technologische bedrijven. „Bovendien komen daar nog invoerrechten en administratieve lasten voor douaneprocedures bij”, aldus de woordvoerder.

Evofenedex dringt er bij bedrijven „al geruime tijd” op aan zich voor te bereiden op een no-dealbrexit, omdat de gevolgen veelal bekend zijn. Sinds het verstrijken van de deadline voor de verlenging van de overgangsperiode per 1 juli neemt het aantal gestelde vragen toe, aldus de woordvoerder. Ook wordt de website vaker bezocht en melden meer mensen zich aan voor webinars en checklists.

VNO-NCW blijft de komende tijd actief campagne voeren om ondernemers te wijzen op wat ze kunnen doen. De aandacht is „mogelijk wat verslapt door corona en de enorme crisis”.