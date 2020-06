VNO-NCW blij met steun aan ‘meer dan normaal bedrijf’ KLM

Ondernemersorganisatie VNO-NCW is blij met de steun voor KLM. Volgens voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW is KLM met zijn connecties een belangrijk deel van de „nationale globale infrastructuur” en daarmee is de maatschappij meer dan een normaal bedrijf.

„Door de goede verbindingen die het verzorgt in combinatie met Schiphol is het bedrijf ook een belangrijke vestigingsfactor voor internationaal georiënteerde bedrijvigheid in ons land”, aldus De Boer. De coronacrisis is volgens hem bovendien een crisis waar niemand in Nederland iets aan heeft kunnen doen.