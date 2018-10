VNO-NCW betreurt beslissing Unilever

VNO-NCW betreurt de beslissing van Unilever om de stemming over de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland uit te stellen. Dat meldde de ondernemersorganisatie in een reactie.

„Het is erg jammer dat zo’n belangrijke beslissing in het vaarwater terecht is gekomen van de turbulente politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk”, aldus VNO-NCW. De organisatie noemt het besluit ook tekenend voor brexit-perikelen die lijken uit te monden in een „hard gevecht om de vestiging van bedrijven”.

VNO-NCW blijft er bij dat voor Nederland verbetering van het vestigingsklimaat topprioriteit moet zijn en blijven. De ondernemersorganisatie blijft om die reden voorstander van het afschaffen van de dividendbelasting.

Volgens vakbond FNV is met de beslissing van Unilever het laatste „bedachte” argument van tafel om de belasting op dividend te schrappen. FNV-voorman Han Busker vindt het hoog tijd dat premier Mark Rutte het voornemen van tafel haalt. Volgens hem moet het geld bij de Nederlanders terechtkomen en niet bij de buitenlandse aandeelhouders. „Nederland wil deze maatregel niet. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma en niemand heeft hier dus voor gestemd”, aldus Busker.