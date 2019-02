VNC en piloten blij met besluit over Elbers

De VNC, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel is blij dat er met de nieuwe termijn van topman Pieter Elbers van KLM „een einde komt aan een zeer onrustige periode binnen het bedrijf, waarbij het personeel van KLM zich grote zorgen maakte”. Dat laat de organisatie weten in een verklaring.

De VNC merkt daarbij op dat een petitie voor herbenoeming van Elbers meer dan 25.000 keer werd ondertekend. „Wij feliciteren Elbers met zijn herbenoeming en hopen ook voor hem dat de rust binnen het bedrijf voorlopig terugkeert”, aldus de VNC.

De Nederlandse pilotenvakbond VNV is positief dat Elbers is herbenoemd als topman, zo liet de bond in een verklaring weten. Ook de VNV hoopt dat de rust nu snel weerkeert. De organisatie wil dat de discussie nu weer gaat over de plannen van Air France-KLM met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De pilotenbond let daarbij vooral op de positie en de aansturing van KLM.

De Petitie Support Groep van KLM laat weten dat „de steun van ruim 25.000 medewerkers, de ondernemingsraad, de 120 topmanagers, de raad van commissarissen van KLM en de Nederlandse regering” een signaal zijn geweest waar „niemand omheen kon”. „We bedanken de medewerkers voor de eensgezindheid die zijn uitwerking niet heeft gemist”, aldus Steven Verhagen, gezagvoerder en lid van de groep.