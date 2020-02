VN publiceren omstreden lijst van bedrijven uit „bezet gebied”

De Verenigde Naties hebben woensdag een lijst van bedrijven gepubliceerd die zakelijke belangen hebben in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De VN beschouwen die nederzettingen als gekoloniseerd gebied. Dat is in strijd met internationaal recht. Het betreft hier gebieden die Israël in de oorlog in 1967 heeft veroverd.

Op de lijst van 112 ondernemingen staan de in Nederland gevestigde Altice Europe N.V. (telecommunicatie), Booking.com B.V (reisservice op internet), Kardan N.V (Israëlisch-Nederlandse investeringsmaatschappij) en de Tahal Group International B.V (dochter van Kardan N.V. voor ontwikkelingsprojecten en infrastructuur). Volgens het rapport van het Bureau Mensenrechten van de VN gaat het om 94 ondernemingen in Israël en 18 ondernemingen in zes andere landen.

Onder de zes Amerikaanse bedrijven op de lijst zijn Airbnb.com, de Expedia Group Inc. en TripAdvisor Inc. Er staan ook drie Britse en drie Franse ondernemingen op en verder een uit Luxemburg en een uit Thailand. Als Nederlandse bedrijven wordt genoemd Booking.com.

De lijst heeft geen enkele juridische status en de VN spreken daarom ook niet van een „zwarte lijst.” Toch heeft de informatie wel als doel dat bedrijven zich bewust worden dat zaken doen in het zogeheten bezet gebied illegaal is.

De Palestijnse autoriteiten prijzen het rapport over de bedrijven geprezen als „een overwinning voor het internationale recht.” Premier Mohammed Shtayyeh dreigt met internationale juridische stappen tegen de genoemde bedrijven. De Israëlische minister Katz (Buitenlandse Zaken) noemt de lijst een „beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden.”

Boycot

Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van VN, zegt te beseffen dat de kans bestaat dat de bedrijven slachtoffer worden van boycotacties of afhakende investeerders.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is in 2006 ingesteld met als doel de mislukt geachte commissie voor mensenrechten op te volgen. Die had alle gezag verloren omdat die commissie werd gebruikt voor stemmingen tegen Israël. Vrijwel direct na de instelling bleek dit in de raad precies zo te gaan. De raad wordt gedomineerd door landen uit het Midden-Oosten, die worden gesteund door Rusland, Cuba en China. Israël werd in resoluties vaker veroordeeld dan alle andere 191 landen in de wereld samen.