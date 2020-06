Het Duitse vliegveld Weeze, net over de grens bij Venray, is weer in bedrijf. De eerste passagiersvlucht vertrok afgelopen zondag naar Malaga, na een onderbreking van negentig dagen wegens de coronacrisis.

Vanaf 2 juli wordt het aantal vluchten uitgebreid. Dan verzorgen luchtvaartmaatschappijen Corendon en Ryanair 54 vluchten naar 26 bestemmingen per week, ongeveer de helft van het aantal vluchten vergeleken met de zomer van 2019. De bestemmingen zijn onder meer Málaga, Rhodos, Antalya en Rome.