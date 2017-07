Vliegveld Benghazi na drie jaar heropend

Het internationale vliegveld van Benghazi is zaterdag onder zware bewaking officieel heropend voor commerciële vluchten. De luchthaven was drie jaar gesloten wegens de hevige gevechten in en rond de Libische stad en de chaos. De eerste toestellen die opstegen van Benina Airport gingen naar hoofdstad Tripoli, Amman in Jordanië en naar Kufra in het zuidoosten van Libië.

Er staan bovendien vluchten gepland naar Tunis, Istanbul en Alexandrië. De vervoersmaatschappijen zijn Libyan Airlines en Afriqiyah Airways, beide staatseigendom. De afgelopen maanden vertrokken er al wel enkele militaire en vrachtvliegtuigen.

Benina ligt iets ten oosten van Benghazi, de tweede stad van Libië. In de zomer van 2014 escaleerde daar het oorlogsgeweld toen strijdkrachten loyaal aan commandant Khalifa Haftar een offensief ontketenden tegen jihadisten en andere vijanden. Eerder deze maand riep Haftar de overwinning uit nadat zijn manschappen ook de laatste verzetshaarden in de binnenstad hadden opgeruimd.

Passagiers en luchthavenpersoneel toonden zich zaterdag bij de heropening opgelucht. De voorbije jaren moesten ze voor een vliegreisje naar Labraq, een rit van vier uur met de auto.