Vliegtuigen vervoerden ook in juni minder passagiers

Luchthavens vervoeren nog steeds veel minder passagiers vanwege het coronavirus. In juni lag het aantal reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens 93 procent lager dan een jaar eerder. Vliegtuigen vervoerden ook minder vracht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de afgelopen maand vlogen 471.000 passagiers via Schiphol en 47.000 passagiers via Eindhoven. In beide gevallen 93 procent minder dan een jaar eerder. De luchthavens Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde zagen relatief gezien een vergelijkbare daling naar 8400 passagiers. Ten opzichte van mei is wel een stijging te zien.

Vrachtvliegtuigen vervoerden ook minder gewicht, al was die daling minder scherp. In juni werd via de grote Nederlandse luchthavens 122.000 ton vracht vervoerd, tegen 132.000 ton een jaar eerder. Over Maastricht werd zelfs meer vracht vervoerd.

Vliegtuigen waren niet alleen minder vol, ze vlogen ook minder. In juni lag het aantal opgestegen en gelande vliegtuigen twee derde lager dan een jaar eerder.