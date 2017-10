Vliegtuigen Air France-KLM flink voller

Air France-KLM heeft in september bij elkaar 8,9 miljoen reizigers vervoerd, bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. De passagiersstroom groeide bij alle dochtermaatschappijen harder dan het stoelaanbod, waardoor de vliegtuigen een stuk voller zaten dan een jaar eerder. Vooral bij Air France verbeterde de bezettingsgraad sterk.

De Franse tak van de luchtvaartgroep vervoerde bijna 4,5 miljoen reizigers, 3,5 procent meer dan een jaar eerder. Zij legden bij elkaar 3,9 procent meer kilometers af, terwijl de capaciteit slechts 0,8 procent hoger lag. Dat zorgde voor een verbetering van de bezettingsgraad met 2,6 procentpunt naar 86,3 procent.

Bij KLM stapten 2,9 miljoen passagiers in, wat neerkomt op een groei van 6,4 procent. Doordat KLM met name op Europese bestemmingen groeide, nam het aantal gevlogen kilometers minder sterk toe, met 3,7 procent. Dat was voldoende om 90,1 procent van de stoelen te vullen, een verbetering van 1,4 procentpunt.