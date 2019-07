Vliegtuigbouwer Boeing diep in het rood

Het Amerikaanse Boeing heeft in het tweede kwartaal een verlies van miljarden dollars in de boeken gezet. De vliegtuigbouwer kampt met veiligheidszorgen rond zijn toestel 737 MAX, waardoor die vliegtuigen wereldwijd aan de grond worden gehouden. Het bedrijf nam eerder deze maand al een last van bijna 5 miljard dollar wegens de kwestie.

Mede door het bedrag dat opzij is gelegd, leed Boeing in de voorbije verslagperiode een verlies van 2,9 miljard dollar. Daarbovenop komt dat de omzet met 35 procent afnam tot 15,8 miljard dollar, omdat het aantal leveringen van vliegtuigen door de malaise rond de 737 MAX met ruim de helft afnam. Wel stegen de opbrengsten van de tak voor defensiematerieel.

De 737 MAX wordt sinds maart aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes in vijf maanden. Die rampen lijken te zijn veroorzaakt door een haperend veiligheidssysteem, dat de neus van het toestel naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.

Boeing zegt nauw met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit samen te werken om het probleem te verhelpen, maar kon niets zeggen over het tijdspad voor nieuwe vergunningen voor software. Wanneer de vliegverboden voor de 737 MAX worden opgeheven, blijft eveneens onbekend.