Vliegtuigbouwer Airbus schikt in omkopingszaak

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een akkoord bereikt met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over een schikking in een omkopingszaak. Dat akkoord moet nog wel door rechters in de drie landen worden bekrachtigd. Ook heeft de Amerikaanse toezichthouder er nog iets over te zeggen.

De omkopingszaak draait om het inzetten van tussenpersonen om contracten voor vliegtuigen binnen te slepen. Door de zaak zijn de afgelopen jaren vrijwel alle bestuurders van het bedrijf vertrokken of met pensioen gegaan.

Details over de bereikte schikking zijn niet bekendgemaakt. Volgens analisten zou een wereldwijde schikking Airbus rond de 3 miljard euro kunnen kosten. Diezelfde kenners geven ook aan dat dit het moment is om zo’n schikking te treffen nu grote concurrent Boeing nog enorm last heeft van de crisis met de 737 MAX.