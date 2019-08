Vliegtickets bijna 40 procent duurder

De prijzen van vliegtickets in Nederland zijn sinds 2010 met ruim 38 procent gestegen.

Dat is meer dan in België, Frankrijk en Duitsland, zo bleek vrijdag uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, de Belgische tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een woordvoerder van het CBS bevestigde de cijfers van de FOD Economie tegenover RTL, dat er als eerste over berichtte.

De prijzen voor personenvervoer door de lucht blijken in de periode 2010-2018 in België met iets meer dan 29 procent te zijn gestegen. In Duitsland was dat ruim 21 procent en in Frankrijk bleven de ticketprijzen nagenoeg gelijk.

De stijging lijkt samen te hangen met de toegenomen vraag naar vliegtickets, mede door de opkomt van budgetvliegers, zo stelt de FOD Economie. Vooral vliegreizen naar Europese bestemmingen werden de laatste jaren duurder, daar waar verre reizen net in prijs daalden.

Het hoge aantal passagiers in de zomermaanden juli en augustus vertaalt zich in een hogere prijs voor vliegtuigtickets. Uit de analyse blijkt dat vluchten in de maanden juli en augustus gemiddeld ongeveer 20 procent duurder zijn dan in de rest van het jaar.

De toename van het vliegverkeer heeft een forse invloed op de CO2-uitstoot. In 2016 was de luchtvaartsector goed voor 3,6 procent van de totale broeikasgasuitstoot van de Europese Unie en voor 13,4 procent van de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector.