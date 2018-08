Vliegticketactie Grolsch verbaast

Het aanbod van een gratis tweede vliegticket bij de aankoop van twee kratten bier van het merk Kornuit leidde de afgelopen dagen tot onbegrip op sociale media.

Een vliegreis naar een Europese stad verdraagt zich niet met het streven van bierbrouwer Grolsch naar duurzame producten, reageren mensen op Twitter.

De actie is volgens Grolsch niet strijdig met zijn duurzaamheidsstrategie. „Het leven is niet een 100 procent keuze voor het één of het ander. Het is een kwestie van de juiste balans zoeken.”