Vliegmaatschappij Avianca vraagt faillissement aan

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca heeft zondag faillissement aangevraagd vanwege de enorme omzetdaling door de coronacrisis. Het doel van de aanvraag van de op een na grootste vliegmaatschappij van Latijns-Amerika is het bedrijf voort te zetten, banen te behouden en zichzelf economisch te herpositioneren.

Door de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie moest Avianca medio maart grotendeels stoppen met alle reguliere vluchten. Daardoor daalde de omzet volgens het bedrijf met meer dan 80 procent. „De effecten van de pandemie vormen de grootste uitdaging in de 100-jarige geschiedenis van ons bedrijf”, zegt de Nederlandse topman Anko van der Werff.

Van der Werff, die eerder werkte voor Air France-KLM en Qatar Airways, werd vorig jaar aangesteld als de nieuwe baas. Zijn belangrijkste taak was het om het toen al noodlijdende bedrijf er weer bovenop te helpen.

Avianca is een van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen van Latijns-Amerika. Het vliegt naar tal van bestemmingen in de regio, Noord-Amerika en Europa. De voorganger van Avianca werd in 1919 door een Duitse emigrant opgericht als een Colombiaans-Duitse luchtvervoersmaatschappij. Avianca is een van de oudste luchtvaartmaatschappijen ter wereld.