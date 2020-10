Vliegende auto mag de Nederlandse weg op

De vliegende auto van het Nederlandse PAL-V mag de openbare weg op. Daarvoor heeft het bedrijf goedkeuring gekregen van de RDW. Het prototype mag nog niet de lucht in want daarvoor is nog groen licht nodig van de Europese toezichthouder voor de luchtvaart.

De PAL-V Liberty is een gyrokopter, een voertuig dat lijkt op een helikopter maar een rotor heeft zonder motor. Het toestel heeft een startbaan nodig omdat de rotoren pas snelheid krijgen door langsstromende lucht, en kan dus niet verticaal opstijgen. De rotorbladen kunnen ook worden ingeklapt en de Liberty kan dan op de openbare weg rijden. Volgend jaar worden de laatste testvluchten uitgevoerd en PAL-V hoopt dat de Liberty vanaf 2022 in Europa mag vliegen.

Wanneer het bedrijf alle goedkeuringen heeft wordt de Liberty in productie genomen en de verwachting is dat de eerste modellen in 2023 aan klanten worden geleverd. PAL-V heeft er in Nederland meer dan dertig verkocht. De eerste gelimiteerde versie gaat een half miljoen euro kosten.

„Het is straks het enige voertuig waarmee je van deur-tot deur kunt vliegen en rijden. Je stapt in de auto bij je huis en rijdt dan naar een vliegveldje om op te stijgen”, zegt een woordvoerder van PAL-V. Volgens hem voert de onderneming al gesprekken met Nederlandse gemeenten om in de toekomst landingsbanen van zo’n 300 meter te bouwen bij afritten van snelwegen.

