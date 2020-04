Vleesverwerker moet alsnog koudetoeslag betalen

Vleesverwerker Hilton Food Holland moet medewerkers en uitzendkrachten alsnog een koudetoeslag betalen over de afgelopen zeven jaar. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald in een zaak die FNV tegen Hilton had aangespannen.

Twee jaar geleden spande FNV een rechtszaak aan tegen de Zaanse producent van voorverpakt vlees. Die weigerde medewerkers een koudetoeslag te betalen. In de slagers-cao staat dat werknemers die werken in ruimtes waar het kouder is dan 12 graden Celsius een toeslag krijgen van 9,50 euro per week.

In totaal gaat het om 750 medewerkers en oud-medewerkers die een nabetaling zullen ontvangen. Het exacte bedrag per medewerker moet nog worden uitgerekend, maar dat kan inmiddels zijn opgelopen tot meer dan 3000 euro”, aldus FNV. De producent werkt exclusief voor supermarktketen Albert Heijn. In totaal gaat de nabetaling het bedrijf zo’n 2 miljoen euro kosten, aldus de bond.