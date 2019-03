Vlakke AEX na afwijzing brexitdeal

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag zonder grote bewegingen aan de handelsdag begonnen. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers verwerkten de afwijzing door het Britse parlement van de brexitdeal van premier Theresa May. Op het Damrak ging ForFarmers in de uitverkoop na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen vlak op 535,71 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 763,81 punten. De beursgraadmeters in Londen en Frankfurt verloren 0,2 procent. Parijs steeg 0,1 procent.

ForFarmers raakte ruim 11 procent kwijt bij de kleinere bedrijven. Het veevoederbedrijf blijft last houden van de lange periode van droogte afgelopen zomer en verwacht dat die problemen ook in het eerste halfjaar van 2019 op de resultaten zullen drukken. Door de tegenvallende resultaten wil ForFarmers in de kosten snijden. Het bedrijf schrapt de komende twee jaar banen en dringt het aantal veevoerfabrieken terug.