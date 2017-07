Vlak Wall Street in teken tech en olie

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote bewegingen gesloten. Na de vrije dag op dinsdag wegens Onafhankelijkheidsdag waren vooral techbedrijven in trek. Oliegerelateerde bedrijven hadden het juist lastig vanwege de dalende olieprijzen. De notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed werden zonder grote koersbewegingen ontvangen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 21.478,17 punten. De breed samengestelde S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 2432,54 punten, terwijl de technologiebeurs Nasdaq 0,7 procent won op 6150,86 punten.

Bedrijven in de oliesector als Chesapeake Energy (min 6,6 procent), Transocean (min 45 procent) en Exxon Mobil (min 1,5 procent) stonden flink onder druk. De olieprijzen daalden nadat Rusland verdere medewerking aan productiebeperkingen van olie had uitgesloten. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,4 procent tot 45,00 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper op 47,66 dollar per vat.

Technologiebedrijven zitten de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen wegens zorgen over hun beurswaardering, maar deden nu iets terug. De chipbedrijven Intel en Micron wonnen 2,6 tot 4,7 procent. Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet en Amazon wonnen 1,4 tot 1,9 procent.

De notulen van de Fed leverden weinig nieuwe inzichten op over het afbouwen van de omvangrijke balans en de timing van een nieuwe renteverhoging. Bij de beleidsvergadering in juni ging de Fed over tot een renteverhoging, zoals was verwacht. De Fed gaf toen aan dit jaar naar verwachting nog één renteverhoging te zullen doen.

Bij de overige bedrijven leverde autobouwer Tesla ruim 7 procent in. De maker van elektrische auto’s presenteerde maandag nabeurs tegenvallende leveringscijfers over het tweede kwartaal. Tesla wees daarbij op problemen bij de productie van accu’s voor in de auto’s. Analisten van Goldman Sachs voorspelden een flinke koersdaling vanwege verdere productieproblemen.

Betalingsverwerker Vantiv bereikte overeenstemming over een overname van de Britse branchegenoot Worldpay voor 9,9 miljard dollar. Worldpay had dinsdag al gemeld dat er toenadering was geweest. Het aandeel Vantiv werd 2,4 procent minder waard.

De euro was 1,1343 dollar waard, tegen 1,1336 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.