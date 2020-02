Vlak slot voor Amsterdamse AEX-index

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag nagenoeg onveranderd gesloten, terwijl elders in Europa kleine koerswinsten werden behaald. Beleggers bleven de verdere ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus volgen. Er kwam geen richting van Wall Street omdat de Amerikaanse beurzen dicht zijn voor President’s Day.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijwel vlak op 629,17 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 975,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was verzekeraar NN Group met een winst van 2,5 procent. Chipmachinefabrikant ASML sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond maritiem oliedienstverlener SBM Offshore bovenaan met een plus van 1,5 procent. Hekkensluiter was apothekersbedrijf Fagron met een min van 4,8 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

BAM zakte 0,8 procent bij de kleinere fondsen. Topman Rob van Wingerden vertrekt aan het einde van zijn huidige termijn medio april bij de bouwer. Volgens BAM is in „goed overleg” besloten dat de topman niet zal worden voorgedragen voor een nieuwe termijn. Op de lokale markt maakte Tie Kinetix een koerssprong van meer dan 17 procent. Het softwarebedrijf verkoopt een bedrijfsonderdeel aan Impartner voor 6 miljoen euro.