Vlak slot voor AEX-index

De AEX-index is maandag nagenoeg onveranderd gesloten. De andere Europese aandelenbeurzen toonden overwegend minnen. Beleggers kauwden op macro-economische cijfers uit China, waar de economie in het vierde kwartaal in het traagste tempo sinds 2009 groeide. Ook hielden ze nieuwe ontwikkelingen rond de brexit scherp in de gaten. Richting uit de Verenigde Staten was er niet, omdat Wall Street gesloten bleef vanwege Martin Luther King Day.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een marginaal plusje op 509,88 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 709,23 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren respectievelijk 0,2 procent en 0,6 procent.

Londen eindigde ook vlak. De Britse premier Theresa May zei, tijdens de beurshandel, in het Lagerhuis dat ze nog een keer gaat kijken naar het probleem van de ‘backstop’ over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en dat ze daar met Brussel over gaat praten. Ze voorziet meer brexitonderhandelingen. Ze ontvouwde in haar toespraak geen enkel plan of alternatief voor de bestaande overeenkomst met de EU over de brexit.

Telecomconcern KPN was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,4 procent. Verlichtingsbedrijf Signify voerde de stijgers aan met een winst van 2,3 procent. Randstad toonde een plus van 0,9 procent, nadat analisten van Goldman Sachs het aandeel op hun favorietenlijst zetten. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van een adviesverhoging door Davy en ging aan kop in de MidKap met een plus van 5,2 procent.

In Frankfurt kelderde Henkel bijna 10 procent na een tegenvallend handelsbericht. Het moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt zag de jaaromzet dalen en voorziet ook voor 2019 uitdagende marktomstandigheden. in Londen won Dixons Carphone 1,6 procent, naar verluidt wil de activistische aandeelhouder Elliott een belang in het bedrijf nemen. Maaltijdbezorger Just Eat, waar de topman per direct vertrekt, won 0,7 procent.

De euro noteerde 1,1369 dollar, tegen 1,1363 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 53,74 dollar. Brentolie verloor 0,1 procent naar 62,62 dollar per vat.