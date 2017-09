Vlaamse zakenman doet bod op SnowWorld

De Belgische zakenman Marc Coucke brengt via zijn investeringsmaatschappij Alychlo een openbaar bod uit op alle aandelen SnowWorld. Vorige week werd al bekend dat hij een belang van 40 procent in de uitbater van skihallen over zou nemen van de huidige topman Koos Hendriks.

Coucke biedt de overige aandeelhouders van SnowWorld dezelfde prijs die hij Hendriks voor diens aandelen heeft betaald, 9,50 euro per stuk. Hij is tot een openbaar bod verplicht omdat hij na die eerder aangekondigde transactie, die hij binnen enkele dagen verwacht af te ronden, een belang van bijna 64 procent heeft.

De biedprijs is lager dan de huidige aandelenkoers van SnowWorld, dat donderdag sloot op 9,90 euro. Het bod hangt aan de uitbater van de overdekte skibanen in Zoetermeer en Landgraaf een prijskaartje van in totaal een kleine 30 miljoen euro.

SnowWorld laat weten kennis te hebben genomen van het bod van Alychlo. Topman Hendriks zei vorige week al dat het besluit om te verkopen mede is ingegeven door zijn leeftijd. Hij wordt volgend jaar 69 en wil dan een stap terug doen. Uiterlijk in maart treedt hij terug als topman. Wel blijft hij aan als adviseur van het bedrijf.

Coucke ontvouwde vorig jaar plannen om in Durbuy in de Ardennen een nieuwe toeristische trekpleister uit de grond te stampen. Met sportieve activiteiten als wandelen, fietsen, klimmen en kajakken sluit ‘Couckeland’ volgens Hendriks prima aan bij waar SnowWorld al jaren mee bezig is.