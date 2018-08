Vitamines stuwen DSM naar hogere winst

Speciaalchemieconcern DSM heeft de nettowinst in het eerste halfjaar meer dan verdubbeld. Het bedrijf blijft profiteren van de hoge vitamineprijzen als gevolg van eerdere fabricageverstoringen bij concurrenten. De omzet ging ook omhoog, vooral bij de voedingstak, waar de vitamines onder vallen.

De nettowinst van DSM steeg met 103 procent naar 633 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. De omzet bedroeg 4,8 miljard euro tegen 4,3 miljard euro een jaar eerder, waarbij vrijwel het hele verschil (365 miljoen euro) door het tijdelijke vitamine-effect werd bepaald. De omzet in het tweede kwart groeide van 2,1 miljard euro vorig jaar naar 2,4 miljard euro.

Topman Feike Sijbesma spreekt van een „zeer goed” halfjaar waarbij de autonome groei met percentages rond de 10 procent hoger uitvalt dan de rest van de markt. De groei van het onderliggende bedrijfsresultaat was volgens Sijbesma sterk, ondanks de tegenwind die DSM had van ongunstige wisselkoerseffecten.

De marktomstandigheden voor alle DSM-divisies waren goed, liet Sijbesma weten. „We verwachten ook dat ze goed blijven.” De voordelen van verstoringen van de vitamineproductie bij BASF nemen in de tweede jaarhelft evenwel snel weer af.

Last van de handelsoorlog heeft DSM niet. „Onze producten vallen niet onder extra importheffingen die in de handelsconflicten zijn ingesteld.” Sijbesma beseft echter wel dat DSM niet in een isolement bestaat. „We zijn niet immuun voor effecten van buitenaf. We hebben onder meer last gehad van wisselkoersen en stakingen van vrachtwagenchauffeurs in Brazilië.”