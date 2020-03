Vissersvoorman Job Schot legt functie neer

Job Schot (56) legt het voorzitterschap van de mede door hem opgerichte actiegroep van Noordzeevissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) neer. Dat heeft hij maandagavond aan de leden van EMK meegedeeld.

„Ik wil meer tijd vrij maken voor mijn bedrijf en gezin”, verklaart Schot desgevraagd. „Ook vind ik het na 3,5 jaar tijd dat er jong bloed in het EMK-bestuur komt. Dat geeft een nieuwe impuls aan het streven van EMK: eendracht onder de vissers en het promoten van ons mooie beroep bij de consument en de politiek.”

Op de achtergrond speelt bij Schots besluit ook de onzekerheid over zijn eigen toekomst mee. De visser uit Tholen heeft zijn onder Belgische vlag varende eurokotter Z 201 Job senior sinds kort te koop staan. Dat heeft alles te maken met het feit dat zijn bedrijf sterk afhankelijk is van toegang tot de Britse kustzone. „Wij vissen tussen de 6 en 12 mijl uit de Britse kust. Ik voorzie dat het daarmee eind dit jaar is afgelopen”, zegt hij.

Het Verenigd Koninkrijk heeft in de aanloop naar de brexit al besloten dat Europese vissers straks geen toegang meer hebben tot de territoriale wateren (tot 12 mijl uit de kust). Over de toegang tot elkaars zogeheten exclusieve economische zone (12-200 mijl) wordt momenteel door de Europese Unie en het VK onderhandeld.

Schot is sinds de oprichting van EMK een bekende vertegenwoordiger van de Nederlandse vissers geworden. EMK voerde diverse grote publieksvriendelijke acties, zoals vaartochten op de Nieuwe Waterweg en het IJ en is regelmatig present bij publieksevenementen om de visserij te promoten. Ook liet de actiegroep meerdere keren in Brussel van zich horen, onder meer toen het Europese Parlement over een verbod op de pulsvisserij vergaderde.