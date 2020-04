Vissersbond steunt akkoord over verdeling drukke Noordzee niet

De belangenvereniging Vissersbond zet haar handtekening niet onder het akkoord dat de verdeling van de drukke Noordzee moet regelen. De organisatie maakt daarom geen deel meer uit van het akkoord, laat minister Cora van Nieuwenhuizen weten. De meeste andere partijen, waaronder natuurorganisaties en energiebedrijven, stemmen wel in.

De bond heeft „geen inzicht gegeven onder welke voorwaarden wel zou kunnen worden ingestemd”. Het onderhandelaarsakkoord werd in februari gepresenteerd. Belangrijkste punt was de uitkoop en verduurzaming van de vissersvloot, waarvoor het kabinet meer dan 100 miljoen uittrekt.

Bij de presentatie van het onderhandelaarsakkoord zeiden de partijen al dat er „pijnpunten” waren vanwege hun uiteenlopende belangen. Die moesten nog wel terug naar hun achterban. Daarvoor hadden ze tot 31 maart de tijd, maar omdat niet alle organisaties met hun achterban konden overleggen wegens de coronamaatregelen werd dat uitgesteld.

Belangenbehartiger Visned twijfelt ook nog even. De organisatie wil dat er meer duidelijkheid komt over de toekomst van garnalenvissers en geld voor innovatie. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft „haar bereidheid daartoe uitgesproken”. Ook de andere partijen willen kijken welke concessies kunnen worden gedaan aan de vissers om Visned binnen boord te houden. Over enkele weken moet daar meer duidelijk over zijn.