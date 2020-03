Vissers willen minder uitvaren om prijsval te keren

Nederlandse vissers gaan binnenkort mogelijk minder naar zee. Door de aanvoer van vis te beperken hopen ze de prijsval van onder meer tong, tarbot en griet te keren.

Deze duurdere vissoorten brengen momenteel minder op: de vraag is afgenomen doordat restaurants in veel Europese landen gesloten zijn in de strijd tegen het coronavirus. Ook het transport naar belangrijke exportlanden als Italië en Spanje is verstoord.

Tong, de belangrijkste soort voor het inkomen van veel kottervissers, bracht vrijdag op de visafslag in Urk gemiddeld minder dan 10 euro per kilo op. De prijzen lagen afhankelijk van de sortering een kwart tot een derde lager dan twee weken eerder. De scholprijs ging minder sterk onderuit.

„Sommige grote kotters maakten deze week een besomming (omzet, red.) onder de 20.000 euro. Dan verdien je weinig meer, ook al is de prijs van de gasolie momenteel laag”, zegt een ingewijde.

In tegenstelling tot hun collega’s in onder meer Frankrijk en Denemarken, zijn de Nederlandse vissers deze week gewoon naar zee gegaan. „Om verse en gezonde vis te vangen voor de bevolking. We moeten voorkomen dat een voedselcrisis volgt op de coronacrisis”, schrijft de Nederlandse Vissersbond in zijn nieuwsbrief.

Vrijdag was er een tweede crisisoverleg tussen vissers, handelaren en visverwerkende bedrijven om de marktsituatie te bespreken. Daarin drong de handel aan op vermindering van de aanvoer. De vissers –die verdeeld zijn in twee belangenorganisaties– konden echter nog niet tot concrete afspraken komen.

„Wij hebben voorgesteld week om week de helft van de vloot te laten uitvaren”, zegt directeur Pim Visser van VisNed. De Nederlandse Vissersbond wilde vrijdag niet reageren. Zaterdag praten de twee organisaties verder.