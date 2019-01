Vissers verwachten Europees compromis over pulstechniek

Nederlandse kottervissers verwachten dat de Europese lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie binnen enkele weken een compromis zullen bereiken over de pulsvisserij (elektrisch vissen).

„Naar verluidt komt er een overgangsperiode, met aan het eind een verbod. Maar ook met de mogelijkheid om goed en onafhankelijk aan te tonen wat de voordelen van pulsvisserij zijn en welke nadelen er aan kleven”, schrijft belangenorganisatie VisNed in zijn vrijdag verspreide nieuwsbrief. „Als dat allemaal goed gaat, dan kan er in plaats van een verbod na de overgangsperiode alsnog langjarig sprake zijn van toestemming voor het gebruik van puls.”

De pulskor is een techniek waarbij platvissen met behulp van stroomstootjes worden opgeschrikt, zodat ze omhoog zwemmen en in het net terechtkomen. Bij de traditionele boomkor gebeurt dit ‘wekken’ door zware kettingen over de zeebodem te slepen. ‘Pulsen’ vergt minder trekkracht van het schip –de brandstofbesparing kan volgens het ministerie van Landbouw oplopen tot 50 procent– en zorgt voor minder beroering van de zeebodem.

Milieuorganisaties hebben echter twijfels over de langetermijneffecten op het leven in zee. Na een lobby van Franse activisten stemde het Europees Parlement begin 2018 voor een verbod op de puls, hoewel de Europese Commissie de techniek wilde vrijgeven. Onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de lidstaten en de Commissie zaten eind 2018 muurvast.

Zo’n tachtig kotters vissen met de pulskor. Zij vangen ongeveer 75 procent van alle door Nederlanders opgeviste tong en 30 procent van de schol.