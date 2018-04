Vissers verbijsterd over plannen windparken op zee

Onder Noordzeevissers is grote onrust ontstaan over de kabinetsplannen voor uitbreiding van windenergie op zee. Op sociale media circuleren oproepen tot harde acties zoals een blokkade van de toegang naar de havens van Rotterdam en Amsterdam. De visserijorganisaties manen hun achterban tot kalmte.

De lont sloeg woensdag in het kruitvat toen bestuurslid Dirk Kraak van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) via sociale media verslag deed van een bespreking met ambtenaren van de ministeries van Landbouw en van Economische Zaken. „We gaan de zuidelijke Noordzee kwijt raken”, was de conclusie van de visser uit Den Helder.

Bij de bespreking, die dinsdag plaatsvond, toonden medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een kaart met de locaties van nieuwe windparken, die de komende decennia in het Nederlandse deel van de Noordzee zullen verrijzen. Terwijl de vissers dachten dat zij nog inspraak zouden hebben, bleek dat niet het geval. Kraak: „De overheid beweegt geen centimeter meer.”

Durk van Tuinen, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vissersbond, was ook bij het overleg en heeft dezelfde ervaring als Kraak. „De sfeer was belabberd. Toen bleek dat er totaal geen ruimte was voor aanpassing, zijn we vroegtijdig naar huis gegaan”, zegt hij donderdag desgevraagd.

Vissers voelen zich verjaagd van de Noordzee

Samen met de zeegebieden die gereserveerd zijn of worden voor scheepvaartroutes en natuur leggen de toekomstige windparken beslag op een groot deel van de zuidelijke Noordzee. „Ten zuiden van de 53ste breedtegraad, dat is ten zuiden van Den Helder, is straks vrijwel alles gesloten voor de bodemvisserij”, stelt Kraak.

Dat gebied is volgens Van Tuinen „gigantisch belangrijk” voor de visserij op tong, een van belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse kottervloot. De gevolgen voor de sector zullen dan ook dramatisch zijn, verwacht hij.

De vissersbond vindt dat minister Wiebes (Economische Zaken) zich moet verantwoorden. De bewindsman stelde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer namelijk dat het kabinet oog heeft voor de knelpunten die de bouw van meer windparken op zee voor de visserij oplevert en dat het daarover met de sector afspraken wil maken.

Volgens de brief van Wiebes hebben de windparken die inmiddels in de Noordzee zijn gebouwd een vermogen van 1 gigawatt. Tot 2024 komt daar nog 3,5 gigawatt aan al geplande parken bij. Voor de jaren daarna is in het regeerakkoord een verdere uitbreiding naar 11,5 gigawatt afgesproken.

En dat is nog niet het einde, zegt Pim Visser, directeur van de belangenorganisatie van kottervissers VisNed. „Er zijn al plannen voor doorgroei naar 30 tot 50 gigawatt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat er dan windparken staan op 26 procent van de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee, zeven keer zoveel als nu.”

Volgens Visser is doorvissen met de huidige vloot op termijn niet haalbaar. Hij vindt dat het kabinet met een toekomstvisie op de Noordzeevisserij moet komen. „De visserij moet expliciet onderdeel zijn van de plannenmakerij. Dat is nu niet het geval.”

Visser Dirk Kraak is ontzet. „Jaren hebben wij als vissers geïnvesteerd in het gezond krijgen van de Noordzee. Nu wordt er een industriegebied van gemaakt.”

Hij laakt ook het feit dat er nog veel vragen zijn over de langetermijneffecten op het leven in zee van windmolens en de bijbehorende hoogspanningskabels die over de zeebodem lopen. „Op vragen daarover wisten de ambtenaren geen antwoord. Er is nog weinig onderzoek naar gedaan. De overheid zou hier het voorzorgsprincipe moeten hanteren.”

Kraak vindt dat de sector zich moet beraden op „verregaande stappen” tegen de plannen van het kabinet. Collega’s roepen op sociale media op tot acties „in Franse stijl” en eisen compensatie van de schade die ze zullen lijden door het verlies van hun visgronden.

EMK-voorzitter Job Schot roept zijn achterban op tot kalmte. Blokkades zijn volgens hem roekeloos en leiden alleen tot enorme schadeclaims.

Ook VisNed-voorman Visser ziet niets in harde acties. „We moeten op een positieve manier de visserij onder de aandacht van het publiek brengen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kon donderdag nog geen reactie geven op de kritiek van de vissers.