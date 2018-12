Vissers mogen minder tong en schol vangen

Noordzeevissers mogen in 2019 fors minder tong, schol en kabeljauw vangen dan dit jaar. Dat hebben de Europese visserijministers na een marathonvergadering in de nacht van dinsdag op woensdag besloten.

Voor Nederlandse vissers is vooral de inkrimping van het tongquotum met 20 procent een teleurstelling, meldt secretaris Geert Meun van belangenorganisatie VisNed. Tong is een van de belangrijkste vissoorten voor de kottervloot. Meun is lovend over de inzet van minister Schouten. „Zij en haar team hebben alles geprobeerd om deze korting te dempen.”

Het quotum voor schol wordt met 13 procent verlaagd, ondanks het feit dat het scholbestand in de Noordzee al jaren groeit en zich op een historisch hoog niveau bevindt. De krimp bij schol is voor de Nederlandse vissers minder problematisch. Zij benutten hun huidige rechten nog niet volledig.

De vangstrechten voor kabeljauw, een vissoort waarvan het bestand nog niet het door biologen geadviseerde niveau heeft bereikt, worden met 33 procent ingekrompen. Bij de kleinere vissoorten gaat het quotum voor de lucratieve tarbot met 14 procent omhoog.

„Het korten op de vangstquota wil niet per definitie zeggen dat het slecht gaat met de visbestanden, maar juist dat de visbestanden goed in de gaten worden gehouden”, zegt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, in een reactie op de uitkomsten van de Europese Visserijraad.

Volgens Nooitgedagt zijn de quota niet de grootste zorg voor de Nederlandse vissers. „We maken ons vooral zorgen of we het vangstquotum überhaupt kunnen opvissen met een naderende brexit, de bouw van windmolenparken op zee en de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de pulstechniek (elektrisch vissen, red.).”