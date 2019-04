Vissers investeren meer om onzekere tijden

Nederlandse kottervissers hebben vorig jaar flink meer geïnvesteerd in hun vloot. Na jaren van positieve resultaten, kijken ze met veel zorgen naar de naderende brexit en het aanstaande verbod op pulsvisserij. Om ook daarna het hoofd boven water te kunnen houden, is veel geld gestoken in verbetering van vissersschepen en schaalvergroting.

Het totaal aan investeringen in de kottervisserij bedroeg vorig jaar 43 miljoen euro, schrijven onderzoekers van Wageningen University & Research. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Vissers staken het geld onder andere in de aankoop van nieuwe schepen, maar ook in onderhoud en de verbetering van bestaande schepen.

Nederlandse vissers vrezen onder andere dat na de brexit Britse wateren worden afgesloten voor buitenlanders, terwijl ze daar een groot deel van de vangst halen. Ook door windmolenparken en natuurgebieden in zee verwachten vissers steeds minder ruimte te krijgen voor hun activiteiten. Investeringen moeten helpen beter te kunnen concurreren in beperkt gebied.

Vorig jaar sloot de Nederlandse kottervisserij af met een positief resultaat, maar de nettowinst was met 54 miljoen euro 13 procent lager dan een jaar eerder. Vooral hogere brandstofkosten drukten op het resultaat.