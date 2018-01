Vissers ‘in zak en as’ over lot pulsvisserij

Nederlandse vissers zijn „geschokt” dat het Europees Parlement een einde wil maken aan de pulsvisserij in Europa. Daardoor is de toekomst voor meer dan vijfhonderd vissers in Nederland opeens hoogst onzeker geworden.

„Bedrijven zijn in zak en as”, verklaart voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. „Dit zijn veelal papa-mamabedrijven. Zij weten niet wat ze nu moeten doen: hun boot verkopen?”

Minister Carola Schouten heeft de bond samen met belangenorganisatie VisNed uitgenodigd voor overleg, maandag in Den Haag. „We moeten een strijdplan bedenken”, aldus Anton Dekker, vicevoorzitter van de Vissersbond en getuige in Straatsburg van de stemming in het EU-parlement.

De vissers hebben de hoop nog niet helemaal opgegeven omdat het parlement, de Europese Commissie en de EU-ministers nog moeten onderhandelen over het visserijbeleid waarin de pulsvisserij onderdeel is.