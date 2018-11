Vissers geven volop schol voor daklozen

„Wie wil een kistje schol afstaan?” Noordzeevisser Job Schot uit Tholen deed de oproep maandag via WhatsApp aan zijn collega’s. Vier minuten later meldde de eerste kotter zich. Binnen een mum van tijd stond de teller op 21.

Elk schip schenkt 40 kilo verse schol voor het kerstdiner dat de Victory Outreachgemeente in Rotterdam in december voor daklozen in die stad organiseert. Een handelaar geeft 50 kilo gepelde garnalen. Fileerders in Urk maken de schol panklaar.

Leden van EMK –een actiegroep van vissers die zich verzetten tegen de zogeheten aanlandplicht, maar ook stevig pr voeren voor hun branche– zullen de vis tijdens het diner bakken. Dat doen ze al voor het derde jaar en het wordt volgens voorman Schot bijzonder op prijs gesteld.

En het geestelijke voedsel, het kerstevangelie? Daar hoopt hij zelf over te vertellen.