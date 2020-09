Vissers doen aangifte tegen Greenpeace

Vissers hebben aangifte gedaan tegen Greenpeace, dat rotsblokken heeft gestort in de Noordzee. Volgens belangenorganisatie VisNed is dat verboden en worden de vissers hierdoor ook in gevaar gebracht. De visnetten en -tuigen kunnen achter de stenen blijven hangen en daardoor kan de bemanning van de boot gewond raken.

De stenen zijn gestort op de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee. „Visserij op de Doggerbank is niet illegaal. Er lopen Brusselse procedures om gebieden te beschermen, Greenpeace moet hier net als iedereen op wachten”, aldus VisNed.

De milieuorganisatie meldt op Twitter dat Greenpeace Groot-Brittannië actie voert op de Doggersbank, het Britse deel, om de diersoorten in het gebied te beschermen. Volgens de organisatie is aan de autoriteiten exact doorgegeven waar de keien liggen „waardoor vissers eenvoudig weg kunnen blijven uit het beschermde gebied”.

„Hoewel dit gebied sinds 2017 op papier een beschermd gebied is, laat de Britse overheid het na concrete maatregelen te nemen om dit natuurgebied te beschermen. De industriële visserij brengt met haar vismethodes grote schade toe”, aldus Greenpeace.