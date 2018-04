Vissers bereiden protesttocht naar Amsterdam voor

Noordzeevissers houden tegen de zomer opnieuw een protestmanifestatie tegen de Europese aanlandplicht. Op zaterdag 2 juni willen ze met kotters door het Noordzeekanaal naar Amsterdam varen. Familieleden komen met bussen naar de hoofdstad.

Job Schot uit Tholen, voorman van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht, zei vrijdag desgevraagd dat de schepen zullen aanleggen achter het Centraal Station. Daar lossen de vissers bakken met babyvisjes, die ze vanaf volgend jaar niet meer terug mogen gooien in zee. De groep loopt daarna naar de Dam. Daar wordt de vis met inkt overgoten zodat ze, volgens de voorschriften, ongeschikt wordt voor menselijke consumptie. Later deze maand heeft Schot overleg met de Amsterdamse politie en het havenbedrijf om de details van de manifestatie te bespreken. Twee jaar geleden voeren protesterende vissers met 43 kotters over de Nieuwe Waterweg naar Rotterdam, waar ze vis uitdeelden aan het publiek.