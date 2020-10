Visserij claimt goede saneringsregeling bij harde brexit

Veel vissers vinden dat er een goede saneringsregeling moet komen bij een harde brexit. Dat zei econoom Arie Mol van de Wageningse universiteit maandag.

De vissers zien graag een fatsoenlijk bedrag tegemoet als zij stoppen met vissen, zeker nu de kans op een harde brexit het vooruitzicht in de Nederlandse visserij nog onzekerder maakt.

Een groot deel van de Nederlandse opbrengsten komen uit Britse wateren: ongeveer 30 procent van de inkomsten van de Nederlandse kottervloot en 60 procent van de inkomsten van de vriestrawlervloot is afkomstig uit Britse wateren. Bij een harde brexit hebben de Britten opnieuw volledige controle over hun grenzen en kunnen ze de Britse wateren gesloten houden voor Europese vissers. „Als alle vissers aan onze kant van de grens gaan vissen, krijg je veel vissers op een kleine postzegel”, aldus Mol. „Tegelijkertijd verliezen vissers grond aan de komst van enorme windparken op zee, waardoor er voor de vloot relatief weinig ruimte over blijft.”

Ook Pim Visser, directeur van de organisatie van kottervissers VisNed, stelt dat een onfortuinlijk brexit-resultaat grote consequenties heeft voor de Nederlandse visserij. „Er moet een deal komen die recht doet aan de visserij, de quotumverdeling en de toegang tot elkaars markten”, zegt Visser.

De toegang van Europese vissers tot de Britse visgronden is een groot struikelblok in de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk is bereid om zich minder hard op te stellen en zo de onderhandelingen een impuls geven. De onderhandelaars hebben nog een aantal weken om tot een akkoord te komen.

De visserij kampt met meer problemen. Zo maken de komst van windmolenparken, het door de EU opgedrongen verbod op pulsvisserij (elektrisch vissen), een teruglopende vangst en dalende prijzen op de visafslag het werk van vissers steeds moeilijker. Daarom denkt Mol dat naast sanering, ook innovatie van het grootste belang is om de vissersvloot toekomstbestendig te maken.

Het is volgens de deskundige nu al zoeken naar een rendabele visserij. „De visvangst loopt terug, en vanwege het verbod op pulsvisserij hebben veel vissers terug gegrepen op het boomkortuig.”

De traditionele boomkorvisserij met zogeheten wekkerkettingen vergt meer trekkracht en dus brandstof dan pulsvissen. Daardoor heeft de gasolieprijs grote invloed op de winstgevendheid. Die is nu laag, maar als hij weer stijgt zullen veel bedrijven snel in de gevarenzone komen, net als vóór de komst van de puls.

Door al deze ontwikkelingen is de sector bovendien minder interessant om in te werken. Bedrijven kampen met personeelstekort en veel familiebedrijven kunnen geen opvolgers meer vinden.

„Logisch, want je moet grote investeringen doen en tegelijkertijd weet je niet eens of je er een goede boterham mee zult verdienen”, zegt Mol. Volgens VisNed-voorman Visser neemt de interesse in het beroep al jaren af.