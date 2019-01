Visser & Visser: Medewerker moet zich prettig voelen

Accountants- en belastingadvieskantoor Visser & Visser uit Barendrecht mag zich dit jaar Beste werkgever in de financiële dienstverlening noemen. Zes vragen aan partner Jaco Slingerland.

Wat is goed werkgeverschap?

„Werk bieden wat medewerkers uitdagend en mooi vinden. Verder is een gezonde verstandhouding tussen collega’s onderling belangrijk. Zorgen dat medewerkers de doelen van het kantoor delen, hoort er ook bij. En niet te vergeten zijn goede werkomstandigheden nodig.”

Hoe brengt Visser & Visser dat in de praktijk?

„Wat betreft de inhoudelijke kant hebben we werk op financieel gebied bij verschillende klanten. Ons bestand telt zo’n 5000 klanten. Onze 300 medewerkers doen werk waar ze goed in zijn en graag doen. De een is goed in rekenen, de ander in relaties opbouwen. Door hen te laten samenwerken ontstaan sterke teams.

Daarnaast kunnen medewerkers hun vakkennis verder ontwikkelen. Ook krijgen ze de kans om hun persoonlijke en sociale vaardigheden verder te vormen. Zo leren ze hoe ze reageren op klanten en hoe ze een adviesgesprek moeten voeren.

We riepen 2018 uit tot jaar van de medewerker. Het hele jaar door hebben we activiteiten georganiseerd –workshops, een dagje uit– om meer onderlinge verbinding te krijgen. Ook hebben we de waarden in onze bedrijfscultuur op een rij gezet. We stelden onszelf de vraag waar we het allemaal voor doen. Cultuur komt uit medewerkers zelf. Dat kan een managementteam niet maken.”

Hoe beschrijft u de bedrijfscultuur?

„Innovatief, menselijk, behulpzaam, professioneel, gemotiveerd en oplossingsgericht. Innovatief zijn we in de manier waarop we ICT gebruiken. Behulpzaamheid geldt zowel naar klanten als collega’s toe. Oplossingsgerichtheid is belangrijk om medewerkers de kans te geven mee te denken. Daarvan is het innovatieplatform een voorbeeld. Daar kan iemand zijn of haar idee voor een bijvoorbeeld een nieuw product presenteren. Ieder jaar kiezen we een winnaar.”

En hoe ziet de zakelijke kant eruit?

„Het behalen van omzet en goede dienstverlening voor de klanten strijden niet met aandacht voor medewerkers. Zonder onze cliënten zijn we niets; zonder de medewerkers zijn we ook niets. Ondersteunend personeel heeft evenveel waarde als de consultant. Gemotiveerd personeel verdient zich altijd terug in positieve reacties van de klanten.

Vaste prestatienormen hanteren we niet. We bekijken per individu hoeveel uren nodig zijn voor rechtstreekse productie voor de klant. De accountant of adviseur moet zelf ook achter zijn werkpakket staan.”

Jullie hebben 29 vacatures openstaan. Is personeelswerving een strijd om talent?

„Dat mensen een bepaald talent hebben, is natuurlijk belangrijk. Maar we wijzen sollicitanten af die niet bij onze bedrijfscultuur passen, ook al is iemand nog zo’n kei in zijn vak. Het gaat niet werken als iemand zich niet prettig voelt in onze organisatie.”

Hoe kreeg u het keurmerk?

„Bureau Effectory heeft onderzoek gedaan onder het personeel. Ruim 85 procent van de medewerkers vulde de vragenlijst in. Effectory vergeleek de resultaten met de uitkomsten bij andere bedrijven.

Dat we als beste uit de bus zouden komen, was geen doel op zich. Verbeterpunten kregen we ook aangereikt. Op sommige vestigingen –we hebben er tien– kan de samenwerking in de teams beter.”