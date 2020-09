Visser ergert zich aan stilstaande turbines

Tot ergernis van vissers staan windturbines op de Noordzee vaak stil. Woensdag pakte schipper Cornelis de Vries van de Urker kotter UK 2 zijn smartphone en maakte een filmpje.

De Urker kotter was op dat moment aan het vissen op tong en schol in de Duitse Bocht, zo’n 40 mijl (74 kilometer) ten noorden van de Eemshaven. Er stond weinig wind, maar volgens De Vries toch genoeg om de turbines te laten draaien.

vissermolen

„Vorige week waaide het harder en toen stonden ze ook stil. Onze indruk is dat ze het grootste deel van de tijd niet draaien. Weggegooid geld dus”, zegt de 41-jarige Urker visser.

Op de Noordzee verschijnen steeds meer windparken en dat geldt zeker voor de Duitse Bocht, het gebied ten westen van Denemarken en ten noorden van Duitsland en Noord-Nederland. „Gigantische parken zijn hier al gebouwd en er komen er nog meer bij. Miljarden euro’s worden daarin gepompt. Als het echt wat oplevert aan energie kan ik me daar nog wat bij voorstellen, maar ik heb mijn twijfels”, zegt De Vries.

De vissers mogen niet te dicht bij de windturbines komen, om aanvaringen en schade aan onderzeese kabels te voorkomen. Dat gaat ten koste van hun visgronden. „Het frappante is dat die parken steeds op onze beste bestekken worden gebouwd”, zegt De Vries.

De UK 2 voer woensdag in Duits water maar ook op het Nederlandse deel van de Noordzee verrijzen steeds meer windparken. In 2030 moet volgens het Klimaatakkoord, dat door de visserij niet is ondertekend, 49 terawattuur (49 miljard kilowattuur) aan energie worden opgewekt. Dit doel staat ook in het dit jaar gepresenteerde Noordzeeakkoord, dat door de visserij niet is ondertekend. En daarna gaat de uitrol van wind op zee nog verder. Voorzitter Hans Timmer van de Nederlandse WindEnergie Associatie schatte eerder dat in 2050 windparken 20 procent van het Nederlandse deel van de Noordzee beslaan.