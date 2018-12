Visgigant stapt in kottervisserij

Nederlands grootste visserijbedrijf, Parlevliet & Van der Plas (PP) uit Katwijk, neemt een meerderheidsbelang in de Dadas Groep in Urk. Dat schreef het Financieele Dagblad vrijdag.

PP is vanouds actief in de vangst en verwerking van pelagische vis: soorten die in diep water in scholen leven, zoals haring, makreel en horsmakreel. PP vangt deze vis wereldwijd met diepvriestrawlers. De vangst wordt daarbij direct aan boord verwerkt.

Dadas is een visverwerkend bedrijf dat ook een aantal Noordzeekotters bezit. Het is in 2009 opgericht en eigendom van drie Turks-Nederlandse broers en twee broers uit een Urker vissersfamilie.

Noordzeekotters vangen hoofdzakelijk platvis als schol en tong. Door bij Dadas in te stappen, wordt PP voor het eerst ook in deze branche actief.

Het Katwijkse familiebedrijf nam eerder andere grote visverwerkende bedrijven over, waaronder garnalengigant Heiploeg in Zoutkamp. Ook haringverwerker Ouwehand is onderdeel van het concern.

Volgens het FD worden de activa van Dadas ondergebracht in een nieuwe onderneming, Dutch Flatfish. Wat PP voor de aandelen heeft betaald, is niet bekendgemaakt.