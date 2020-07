Visa ziet betalingen na eerste coronaklap weer toenemen

Creditcardmaatschappij Visa heeft in het voorbije kwartaal een lagere omzet en winst in de boeken gezet. Door de maatregelen tegen de coronapandemie verwerkte het Amerikaanse concern veel minder betalingen dan een jaar eerder. Wel voerden Amerikanen hun uitgaven gedurende het kwartaal iedere maand op na de versoepeling van lockdownmaatregelen.

Visa zag het totale volume aan betalingen met zijn kaarten met een tiende krimpen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Veel winkels waren een tijdlang immers gesloten, hoewel de onlinebestedingen via Visa wel stegen. De omzet daalde in het derde kwartaal van Visa’s gebroken boekjaar met 17 procent tot 4,8 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een winst van 2,4 miljard dollar, wat 23 procent minder is dan een jaar eerder.

Terwijl het aantal betalingen in de VS weer sterk herstelt, krabbelen de door Visa verwerkte internationale betalingen maar mondjesmaat op. De creditcardmaatschappij wijt dit aan het feit dat nog maar weinig mensen op reis gaan, omdat veel landsgrenzen nog dicht blijven. Visa wilde geen prognoses geven voor de rest van het jaar, omdat er nog te veel onzekerheden rond de coronapandemie zijn.