Virusvrees zet Nikkei onder druk

De aandelenbeurs in Japan is donderdag licht lager geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na een sterke stijging van het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus in China. Een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, zorgde daarbij voor koersdruk onder de belangrijke exportbedrijven in het land.

De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de min op 23.827,73 punten. SoftBank daalde ruim 5 procent na publicatie van de resultaten. Het Japanse telecom- en investeringsbedrijf kampte afgelopen kwartaal met een megawinstval door tegenvallende prestaties met zijn investeringen in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber. Een dag eerder steeg het aandeel nog met 12 procent na goedkeuring van de langverwachte fusie tussen Sprint, waarin SoftBank een groot belang heeft, en branchegenoot T-Mobile.

Taiko Pharmaceutical steeg 6,8 procent tot een recordniveau door een toenemende vraag naar de producten tegen virussen en infecties van de farmaceut. Nissan daalde 1,5 procent. De autofabrikant heeft zijn voormalige topbestuurder Carlos Ghosn aangeklaagd in Japan. Het bedrijf eist een schadevergoeding van omgerekend zo’n 83,5 miljoen euro van de naar Libanon gevluchtte automagnaat.

De Chinese beurzen deden ook een stapje terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. Het nieuwe coronavirus heeft in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Het aantal geregistreerde besmettingen steeg explosief met 14.840 door een nieuwe methode om het virus vast te stellen. In heel China zijn nu bijna 60.000 mensen besmet. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,2 procent hoger.