Virusvrees zet Nikkei fors lager

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een fors verlies begonnen aan de laatste week van januari. De vrees dat de uitbraak van het coronavirus in China moeilijker is in te dammen dan gehoopt en het snel oplopende dodental zorgden voor een negatieve stemming. Vooral bedrijven in de toeristische sector stonden onder druk door de verwachting dat mensen minder zullen gaan reizen vanwege het coronavirus.

In China zijn inmiddels zeker tachtig mensen om het leven gekomen door het virus. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700. Japen heeft een vierde geval van besmetting door het coronavirus bevestigd. Ook zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 2 procent lager op 23.343,51 punten en gaf daarmee de winst sinds het begin van 2020 uit handen. Oriental Land zakte 7,8 procent. Volgens zakenkrant Nikkei zal de uitbater van het Tokyo Disney Resort in de eerste negen maanden van zijn boekjaar een winstdaling rapporteren. Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines verloor 3,9 procent. De Japanse makers van beschermingsproducten en mondmaskers zaten in de lift. Azearth and Airtech Japan dikten 23,7 en 17,1 procent aan.

De beurzen in Shanghai, Hongkong en Seoul waren gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. Ook in Australië hadden beleggers een vrije dag. In China blijven de beurzen tot en met donderdag dicht. In Hongkong wordt woensdag weer gehandeld en in Zuid-Korea gaat de markt dinsdag weer open.