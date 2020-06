Virusvrees slaat keihard toe op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met grote verliezen de handel uitgegaan. De vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen maakte beleggers zeer nerveus. Ook werd nagekauwd op de sombere vooruitzichten die de Amerikaanse koepel van centrale banken eerder schetste voor de grootste economie van de wereld. Verder bleek dat ruim 1,5 miljoen Amerikanen zich vorige week hebben gemeld voor een werkloosheidsuitkering.

Het verlies van de Dow-Jonesindex was bij de slotbel 6,9 procent. Daarmee sloot de graadmeter op 25.128,17 punten. Alle dertig fondsen in de leidende index leverden aan waarde in. De brede S&P 500 verloor 5,9 procent tot 3002,10 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 5,3 procent kwijt tot een stand van 9492,73 punten. De graadmeter sloot een dag eerder voor het eerst boven de 10.000 punten.

Met name luchtvaartbedrijven en ondernemingen die actief zijn in de toerismesector hadden het zwaar. Delta Air Lines, American Airlines, en United Airlines verloren tot 16 procent. Vliegtuigmaker Boeing speelde 11 procent kwijt, ook na berichten dat het leveranciers heeft gevraagd om de productie van onderdelen voor de gewraakte 737 MAX-toestellen voorlopig op te schorten. Verder gingen de aandelen van cruisemaatschappijen, restaurantbedrijven en uitbaters van casino’s en pretparken onderuit.

Maaltijdbestelbedrijf Grubhub won bijna 5 procent. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, koopt zijn Amerikaanse branchegenoot voor circa 7,3 miljard dollar. Bij de deal die volledig in aandelen wordt afgehandeld, wordt Grubhub gewaardeerd op 75,15 dollar per aandeel. De slotkoers van Grubhub was bijna 62 dollar.

Techreus Microsoft (min 5,4 procent) maakte bekend voorlopig nog geen gezichtsherkenningssoftware aan de politie te verkopen. Het bedrijf wil wachten tot het gebruik van de technologie bij wet geregeld is. Amazon kondigde eerder een soortgelijke stap aan. Het aandeel Amazon verloor 3,4 procent ook doordat de Europese Commissie van plan zou zijn formele aanklachten wegens concurrentievervalsing in te dienen tegen de webwinkelreus. Ook Facebook (min 5,2 procent) deelde in de malaise op de beurzen, ondanks de terugkeer van hoofd productontwikkeling Chris Cox.

De euro was 1,1300 dollar waard, tegen 1,1366 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 8,5 procent goedkoper 36,22 dollar. Brentolie kostte 8,1 procent minder op 38,36 dollar.