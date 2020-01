Virusvrees houdt beurzen in greep

De Europese beurzen zakten vrijdag weer in het rood. De vrees voor de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus bleef boven de markt hangen. Een tegenvallende economische groei van de eurozone en een scherpe daling van de Duitse winkelverkopen zorgden eveneens voor koersdruk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 595,87 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 913,77 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. De Londense FTSE zakte 0,9 procent. In het Verenigd Koninkrijk is bij twee mensen het coronavirus vastgesteld. De Britten verlaten daarnaast vrijdagavond na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU.

Het dodental door het coronavirus in China is gestegen naar 213 en het aantal besmettingen is opgelopen tot 9692. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde de virusuitbraak als een internationale noodsituatie, maar stelde wel vertrouwen te hebben in de maatregelen van China om de verspreiding in te dammen.

Zorgtechnologieconcern Philips sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,5 procent. ING daalde 0,6 procent. De bank voert in navolging van concurrent ABN AMRO een negatieve rente in voor vermogende klanten. Levensmiddelenconcern Unilever ging aan kop met een winst van 0,9 procent.

In de MidKap steeg Fugro bijna 6 procent. De bodemonderzoeker verkoopt zijn belang in de Amerikaanse branchegenoot Global Marine Group. Verlichtingsbedrijf Signify won 5,4 procent na publicatie van de resultaten. Vastgoedfonds WDP, dat ook met cijfers kwam, klom 2 procent.

De Zweedse maker van huishoudelijke apparatuur Electrolux zakte 4 procent in Stockholm na tegenvallende jaarcijfers. Aston Martin werd 18 procent meer waard in Londen. De Canadese miljardair Lawrence Stroll neemt een minderheidsbelang in de noodlijdende Britse maker van luxewagens. Het Franse biotechbedrijf Novacyt dikte 40 procent aan na lancering van een nieuwe test voor het coronavirus.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1028 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 52,23 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 58,24 dollar per vat.