Virusvrees duwt Europese beurzen in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies de handel uit gegaan. Net zoals elders in Europa werd de algehele stemming beheerst door zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China. Olie- en gasconcern Shell ging onderuit na tegenvallende cijfers en drukte zwaar op de hoofdindex.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent lager op 598,95 punten. De MidKap daalde ook 1 procent tot 910,38 punten. Frankfurt en Parijs zakten allebei 1,4 procent. De beurs in Londen verloor ook 1,4 procent, nadat de Bank of England zijn belangrijkste rentetarief ongemoeid had gelaten.

Shell was van de hoofdfondsen de grootste verliezer met een min van 4,1 procent. De winst daalde het afgelopen kwartaal tot het laagste niveau in drie jaar. Daarnaast twijfelen analisten of het aandeleninkoopprogramma van de oliereus nog dit jaar kan worden afgerond.

Unilever voerde met een winst van 1,8 procent de weinige stijgers in de AEX aan. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern zag de omzet licht stijgen in 2019 en kondigde aan zijn wereldwijde theeactiviteiten tegen het licht houden.

Air France-KLM stond in de MidKap 0,1 procent hoger. Luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM maakten eerder op de dag bekend vluchten van en naar China te staken wegens het coronavirus.

Stern schoot bij de lokale fondsen 9,3 procent omhoog. Het autobedrijf is in gesprek met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin over een fusie. Biotechonderneming Curetis meldde te werken aan tests voor het nieuwe coronavirus en werd 5,8 procent meer waard.

Core Labs verloor 2,4 procent na de presentatie van cijfers. De dienstverlener aan de olie-industrie kondigde ook de aanstelling van Lawrence Bruno als nieuwe topman aan.

Hennes & Mauritz (H&M) won 9,1 procent in Stockholm na sterke resultaten van de Zweedse kledingketen. Deutsche Bank gaf ook inzage in de boeken en won 4,2 procent in Frankfurt, ondanks een miljardenverlies over heel 2019 bij de bank.

De euro was 1,1028 dollar waard, tegen 1,1001 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent in prijs tot 52,26 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 58,56 dollar per vat.