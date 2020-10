Virusvrees drukt Wall Street, General Electric wint

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. De vrees voor de gevolgen van het oplaaiende coronavirus drukte het sentiment. Beleggers verwerkten een reeks kwartaalresultaten. Vooral de kwartaalupdate van industrieel concern General Electric viel goed.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 3,4 procent op 26.519,95 punten. De brede S&P 500 daalde 3,5 procent tot 3271,03 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,7 procent kwijt op 11.004,87 punten.

In verschillende landen worden lockdownmaatregelen aangescherpt om verspreiding van het virus te voorkomen. Verder was sprake van oplopende olievoorraden waarmee de zorgen over de crisis verder werden aangewakkerd. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi hoopt dat de dalende beurskoersen ervoor zullen zorgen dat de regering-Trump gedwongen wordt akkoord te gaan met een nieuw coronasteunpakket waarover al tijden wordt onderhandeld.

General Electric (GE) verraste met beter dan verwachte resultaten. Het industrieconcern slaagde er vooral in het nettoverlies scherp terug te dringen ten opzichte van een jaar eerder. Dat werd op de beurs beloond met een plus van 4,5 procent.

Microsoft profiteerde opnieuw flink van het thuiswerken door de coronacrisis. Bedrijven namen daardoor meer onlinediensten af, maar staken ook meer geld in het huren van ruimte in de cloud om hun eigen software te laten draaien. Wel zijn de vooruitzichten van het bedrijf aan de voorzichtige kant. Het aandeel verloor mede daardoor ruim 5 procent.

Boeing werd 4,6 procent lager gezet. De vliegtuigbouwer gaat waarschijnlijk nog eens duizenden arbeidsplaatsen extra schrappen als gevolg van de zeer moeilijke marktomstandigheden in de luchtvaartsector door de coronacrisis. Andere bedrijven die de boeken openden waren creditcardbedrijf Mastercard (min 8,1 procent), pakketbezorger UPS (min 8,8 procent) en automaker Fiat Chrysler (min 4,9 procent).

Verder stond telecomreus AT&T in de belangstelling na geruchten dat Amazon-topman Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, geïnteresseerd zou zijn in een overname van CNN. Die nieuwszender is nu nog onderdeel van AT&T dat 1,6 procent aan beurswaarde verloor. Amazon verloor 3,8 procent.

De euro was 1,1745 dollar waard, tegenover 1,1758 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,7 procent minder op 37,31 dollar. Brentolie zakte 5,2 procent in prijs tot 39,05 dollar per vat.